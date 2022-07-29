Є ймовірність, що вогонь перекинеться на базу окупантів.

Внаслідок дій маріупольської групи спротиву "Немізіда" розпочалася пожежа, яку окупанти не мають змогу ліквідувати.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наша група спротиву "Немізіда" передає черговий палкий "привіт" окупантам. Буквально. Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька", - написав він.

Андрющенко зауважив, що поруч із місцем пожежі фортифікації, склади техніки з боєкомплектом та мінні поля окупантів.

"Не потушити - не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна", - зазначив він.

Також Андрющенко показав, як пожежа виглядає с села Безім'яне за 15 кілометрів від Маріуполя.

"Відплата вже тут, мраzота, вже на марші. Слава Україні!", - додав він.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що у Маріуполі щодня збільшується спротив російським окупантам.

На думку мера Маріуполя Вадим Бойченка, окуповане російськими терористами місто буде звільнено наприкінці поточного року - на початку 2023-го.

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