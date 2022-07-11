У ISW зазначили, що російська армія не в змозі захистити себе від української авіації та ракет.

Окупанти в Україні використовують зенітно-ракетні комплекси С-300, які використовують для протиповітряної оборони, для ударів по наземних цілях. При цьому росіяни не можуть себе захистити від атак української авіації та ракет.

Про це повідомляю аналітики Інституту з вивчення війни.

На думку аналітиків, таке використання зенітних ракет неефективне, тому що ці ракети несуть невелике бойове навантаження і призначені для ураження літаків.

"Інформація про використання Росією ракет С-300 для атак також примітна на тлі повідомлень і вказівок на те, що росіяни відчувають труднощі із захистом від українських пілотованих повітряних операцій і ракетних ударів на південному напрямку", – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в ISW вважають, що використання ракет С-300 для обстрілів наземних об'єктів свідчить про те, що у Москви закінчуються ракети класу "земля-земля", або деталі для систем наведення ракет "повітря-повітря".

Як раніше повідомляв УНІАН, з району Нової Каховки рашисти здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем з-300. Розривними снарядами посиленого осколкового ураження був обстріляний Березнеговатский район Миколаєва, де вражені об'єкти залізничної інфраструктури.

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