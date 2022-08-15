Про злочин росіянина повідомив батько постраждалої.

На Миколаївщині розслідується факт зґвалтування російським окупантом жінки. Рашист погрожував розправою їй та її дитині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що сьогодні до поліції надійшло повідомлення від мешканця Баштанського району про те, що російський військовий зґвалтував його доньку.

"Подія сталась на початку березня під час окупації села. Тоді військовослужбовці РФ здійснювали фільтраційні заходи та перевіряли усіх мешканців. Під час такої перевірки одного із будинків військовий РФ вчинив зґвалтування 31-річної жінки, погрожуючи розправою їй та її дитині", - повідомляє поліція.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Зазначається, що поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи ґвалтівника.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ще 8 росіянам, які обкрадали будинки мешканців Бучі, повідомили про підозру.

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