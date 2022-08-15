Наразі у кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру 18 військовослужбовцям армії країни-агресора.

Заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни ще 8 військовослужбовцям РФ, які обкрадали будинки мешканців Бучі.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, під час тимчасової окупації м. Буча Київської області військовослужбовці Росгвардії з 24 лютого по 31 березня 2022 року з метою особистої наживи грабували приватне майно місцевого населення. Військові "елітного" підрозділу РФ викрадали все, що залишали жителі Київщини, рятуючись від окупантів, від спідньої білизни та одягу до побутової техніки. Награбоване майно російські військові пересилали своїм родичам поштою з території білоруського міста Мозир.

"Наразі у кримінальному провадженні вже повідомлено про підозру 18 військовослужбовцям армії країни-агресора. Раніше було заочно повідомлено про підозру 10 окупантам, їх оголошено в міжнародний розшук", - зазначають у прокуратурі.

Раніше російський військовий з 64-ї мотострілецької бригади, яка лютувала у Бучі, Даніїл Фролкін у розмові з журналістами через месенджер зізнався у злочинах, які окупанти скоїли в Україні.

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