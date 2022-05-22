Міський голова закликав мешканців міста триматись якомога далі від вікон і не забувати про правило двох стін.

У Миколаєві лунають вибухи, ворог застосував касетні снаряди.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич близько 22:00.

"Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди", – написав він.

Мер закликав мешканців міста триматись якомога далі від вікон і не забувати про правило двох стін.

Як інформує служба зв'язків з громадськістю оперативного командування "Південь", на півдні України зберігається стабільно напружена ситуація. Зокрема на Миколаївщині рашисти гатять "Смерчами", намагаючись зруйнувати обласний центр регіону та його інфраструктуру.

Водночас на Херсонщині рашисти збивають своїми засобами ППО свої ж ракети. Такі провокації окупанти влаштовують задля того, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах.

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