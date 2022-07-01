Агресор все ще прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Глава українського оборонного відомства Олексій Резніков прокоментував втрати ворожих військ та назвав кількість поранених окупантів в Україні.

Про це він розповів під час зустрічі з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС на чолі з виконуючим обов’язки керівника комітету Бундестагу у закордонних справах паном Томасом Ерндлем під час їх візиту до Києва.

"Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як "загублених", щоб не виплачувати грошові компенсації родинам", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

"Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. Своєю чергою, територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки, – зазначив Резніков.

Також міністр оборони наголосив, що "зберігати обличчя" путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

"Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі... Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога, – закликав Резніков.

Нагадаємо, РФ втратила на Зміїному та в навколишніх водах техніки на $915 мільйонів. Окупанти захопили острів у перший день війни та залишили його, не витримавши ударів ЗСУ.

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