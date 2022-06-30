Він зазначає, що зв'язок, автоматизація управління та забезпечення ситуаційної обізнаності є предметом особливої уваги Міноборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що Росія прагне затягнути Україну у війну ресурсів, сподіваючись, що партнери втомляться допомагати нашій країні.

Таку думку він висловив у дописі на своїй сторінці у Facebook.

"Росія намагається переконати вільний світ в тому, що її поразка начебто неможлива. Адже у неї більше солдат і зброї, ніж в України. Москва прагне затягнути нас у війну ресурсів, сподіваючись, що партнери втомляться нам допомагати, а ми не витримаємо російського терору", - зауважив він.

У цих умовах, додав урядовець, головною зброєю України має стати ефективність у всьому.

"Один з пріоритетів - підвищення точності та швидкості прийняття рішень від тактичного до стратегічного рівня. У цьому контексті Міноборони у синергії з Генеральним штабом та відповідними командуваннями ЗСУ розпочинають новий етап роботи. Сфера надважлива: зв'язок, автоматизація управління та забезпечення ситуаційної обізнаності з врахуванням практичного досвіду війни", - пояснив Резніков.

Він зазначив, що наприкінці 2021 року Міноборони розблокувало ряд системних проектів у цій сфері, які мають забезпечити українським воїнам перевагу.

"На жаль, не одне десятиліття існувала погана традиція ставлення до того ж зв'язку як до повітря: коли він є - його не помічають, коли зникає - починаються якісь "пожежні" кроки, виникає "зоопарк" різних пристроїв", - написав міністр.

За його словами, впровадження автоматизації управління останні років 15 відбувалося за принципом "крок вперед, два назад, три в бік, стрибок на місці". Хоча уявити сучасну армію без якісних АСУ неможливо, наголошує Резніков.

"Повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на графік втілення минулорічних задумів, але безцінний досвід боїв зробить наші дії більш виваженими", - зазначив він.

На початку вторгнення, зауважив урядовець, окупанти відразу атакували систему зв'язку, сподіваючись, що українське військо втратить керованість. Проявилося, які процеси і технічні рішення не пройшли тест практикою у бойових зіткненнях з противником, який має потужні системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки та кіберармію.

"Довелося шукати нелінійні відповіді. Зокрема, коли Ілон Маск передав для потреб України супутникові термінали зв’язку Starlink, щоб забезпечити роботу життєво необхідної інфраструктури, наші військові так само випробували ці пристрої. І коли переконалися, що вони вирішують необхідні завдання для армії, Міноборони закупило і передало для потреб ЗСУ 1600 Starlink'ів", - зазначив Резніков.

Він додав, що завдяки злагодженій роботі урядової команди і лідерству в цьому питанні команди Міністерства цифрової трансформації та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації було отримано у якості матеріально-технічної допомоги ще 2 тис. 400 терміналів. Ще 300 "старлінків" до війська надали волонтери.

"У підсумку наші об'єднані зусилля зруйнували плани ворога. Загалом війна показала, що потрібні зміни за багатьма напрямами. Скажімо, наочним є питання забезпечення бійців якісними портативними раціями. Міністерство оборони закуповує тисячі рацій відповідно до потреби, яку формує Генштаб згідно з штатними розписами. Зокрема, невдовзі очікується надходження чергової партії з 9 тис. рацій", - розповів Резніков.

Водночас, це лише один із семи рівнів зв'язку, які потребують інвестицій, зауважив він.

"Тому є необхідність переглянути цілу низку базових підходів. Випробувати та максимально швидко масштабувати рішення, які дозволять вести війну, де основою доктрини є не безлімітні ресурси, а ефективне використання наявних. Найближчим часом фахівці Генерального штабу підготують деталізовані та уточнені пропозиції щодо розвитку зв'язку, впровадження автоматизованих систем управління та комплексів забезпечення ситуаційної обізнаності", - зазначив урядовець.

Він зауважив, що йдеться не лише про швидкі закупівлі витратних матеріалів. Адже великі обсяги - це також питання ремонту, модернізації, стійкості та взаємосумісності технічних рішень. На основі цього буде сформована дорожня карта дій, додав Резніков.

"Міноборони вже зробило підготовчі кроки, у тому числі - для ведення предметного діалогу з партнерами. Адже чим більше сучасної зброї нам вдається залучити, тим жорсткіші вимоги до ефективності її використання та системи управління", - резюмував міністр.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що Україні досі потрібно більше сучасної західної зброї, аби знизити загрозу з боку Російської Федерації.

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