Раніше американське видання оприлюднило тривожні дані щодо дії росіян неподалік від кордону з Україною.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова на ICTV", коментуючи нещодавні повідомлення видання The Washington Post із посиланням на власні джерела про те, що на кордоні з Україною Росія концентрує великі скупчення своїх війська.

За словами Маляр, воєнна розвідка постійно веде спостереження за діями військ держави-агресора, зокрема, стежить за кількісною зміною, за переміщенням цих військ та за їх наближенням до державного кордону.

"І коли з'являється інформація у пресі або соціальних медіа, щоб люди не думали, що це вперше вона з'являється, спочатку вона з'являється у воєнної розвідки та у військово-політичного керівництва країни, яке вчасно отримує цю інформацію та може приймати рішення вчасно. Тобто ніхто не повинен думати, що не поінформоване керівництво про те, що відбувається на кордоні", - зазначила вона.

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Заступниця міністра додала, що станом на 1 листопада розвідка не фіксує значного переміщення військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

"Те, що відбувається, трактується як планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчань", - пояснила Маляр.

Вона уточнила, що Міноборони постійно фіксує, як напередодні важливих політичних зустрічей чи подій виникають інформаційні провокації та діють російські інформаційно-психологічні операції.

"І тому безкінечно відбувається поширення інформації, яка не відповідає дійсності. Ми намагаємося вчасно реагувати і її спростовувати", - додала вона.

Днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців. "Чим зайняті російські війська, що збираються біля кордону з Україною, неясно", - зазначає видання.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію.

Автор: Антоніна Доломанжи