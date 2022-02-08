У ЗСУ зараз відбуваються навчання.

Вздовж всього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебуває 140 тисяч військових.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі "Свобода слова на ICTV".

"Станом сьогодні вздовж усіх кордонів з Україною з боку РФ Білоруської республіки та тимчасово окупованих територій знаходиться наземного компонента 119 тисяч вояків. Якщо додати повітряний та морський компонент це буде 140 тисяч. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 знаходяться в Республіці Білорусь. Це об’єктивні факти", - наголосив він.

При цьому зазначив: "В них навчання будуть з 10 по 20 лютого. Українські збройні сили теж працюють і сьогодні у нас так само дзеркально відбуваються навчання. Я назву місця де вони будуть відбуватися - це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса - і це тільки полігони, а ще є окремі майданчики, окремі місця, де будуть з 10 по 20 лютого відбуватися навчання українських збройних сил із застосуванням і відпрацюванням можливостей Байрактарів українських, Джавелінів та протитанкових ракетних комплексів NLAW".

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З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. У свою чергу, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.