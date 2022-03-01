Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликає українців за можливості не знищувати, а захоплювати техніку ворога для подальшого її використання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала під час телемарафону.

"Якщо є можливість цю техніку просто здати, а не знищувати її, здавайте просто, тому що це бойова техніка, яку ще може використати наша армія. Якщо виходу немає і її треба тільки знищувати, тоді знищуйте ворога. Наша сила у тому полягає, що ми повинні його знищити. Нічого іншого його зараз не зупинить", - заявила Маляр.