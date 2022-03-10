До такого висновку радник міністра дійшов після недавнього обстрілу будівлі ОДА.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що в оточенні голови Харківської облдержадміністрації Олега Синьогубова є російський шпигун.

Про це він сказав в ефірі "Україна 24".

"Я також не виключаю, що в оточенні губернатора Синьогубова є шпигун, який наводив ракету. Ви пам'ятаєте, що о 8 ранку був вибух Харківської обласної адміністрації... Так от - нарада мала відбутися через 15 хвилин. І там могло б накрити всіх керівників, військових і поліцейських, і прикордонників, і інших", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл. Під вогонь потрапили будівля Харківської ОДА, оперного театру, Філармонії та частина житлового масиву (переважно 4-5 поверхових житлових будинків). В результаті обстрілу є загиблі й поранені.