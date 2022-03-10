На Київщині ніч була достатньо складна, зазначив радник очільника Міністерства внутрішніх справ.

Під Києвом українські військові пішли в контратаку, підбито ворожі танки.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив в ефірі телеканалу "Рада".

"Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом. Ми підбили п'ять танків", - сказав Денисенко.

Також він додав, що зранку на західній околиці Києва було чути артилерійські бої.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спочатку ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, бомби супротивника не раз падали на Київ.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 9 березня в нашій країні вже знищено понад 12 тисяч окупантів і багато техніки супротивника.

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