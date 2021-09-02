У МЗС України впевнені, що позиція Росії свідчить про плани і надалі постачати зброю на Донбас.

У Міністерстві закордонних справ України пов'язують рішення Російської Федерації не продовжувати дію мандата місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні в пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" з планами і надалі постачати зброю на окупований Донбас.

Як говориться в заяві на сайті МЗС України, 2 вересня на засіданні Постійної ради ОБСЄ Росія виголосила ухвалене президентом РФ рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року.

"Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - заявили у МЗС.

У відомстві додали, що Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію РФ та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Разом з тим, йдеться у заяві, Україна підтверджує готовність до тісної взаємодії зі шведським головуванням ОБСЄ, державами-учасницями та генеральною секретаркою ОБСЄ з метою вироблення і здійснення спільних кроків, включно із застосуванням усіх наявних інструментів та механізмів ОБСЄ, для упередження та мінімізації негативних наслідків деструктивної ініціативи РФ, висунутої безпосередньо перед широкомасштабними військовими навчаннями "Захід 2021".

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"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити деструктивні дії щодо спостережної місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан висловила жаль, що Російська Федерація відмовилась продовжити чинність мандату місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк".

Автор: Віталій Саєнко