У НАТО побоюються за життя власного населення.

НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, бо відповідає за життя європейців.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок в ефірі німецького телеканалу ARD.

За її словами, закриття означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців.

"Це означало б, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означало б пряму участь НАТО в конфлікті... У нас є відповідальність за захист власного населення", - сказала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з 200 конгресменами США, попросивши їх допомогти у введенні "безпольотної зони" в небі над Україною.

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