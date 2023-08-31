Відповідна тенденція з покараннями з'явилася наприкінці серпня.

На тимчасово окупованій території України продовжує погіршуватись логістичне забезпечення особового складу російських окупаційних військ, про це свідчить запровадження обмежень у продовольчому забезпеченні окремих військових частин.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Так, за її словами, до російських окупаційних адміністрацій Сватівського району Луганської області доведено, що з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району.

"Показово, що застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції ЗС РФ в Україні. Зокрема наприкінці серпня цього року поблизу населеного пункту Покровське Запорізької області російською поліцією у так званому "зиндані" (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях утримується понад 50 російських військовослужбовців, яких годують мізерним пайком харчів тільки один раз на добу", - розповіла Маляр.

Вона вказали, що такі характерні "зиндани" ворог також застосовує для покарання українці на тимчасово окупованих територіях за порушення комендантської години або ж за інших надуманих причин.

Разом з тим, як зазначила заступник міністра, до Донецька масово прибувають мобілізовані на території Росії особи, більшість з яких трудові мігранти з колишніх радянських республік, які свого часу виїхали на заробітки та отримали російські паспорти.

Маляр поінформувала, що зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до Росії.

"Запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено", - додала вона.

ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів станом на ранок 31 серпня

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські захисники ліквідували ще понад 600 російських загарбників та знищили десятки одиниць ворожої артилерії, танків та бойових броньованих машин. З початку повномасштабного вторгнення втрати російських загарбників склали близько 263 020 осіб.

Крім того, за добу знищено 13 російських танків, вісім бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 26 крилатих ракет, 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 одиниць спецтехніки.

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