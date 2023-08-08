За дві минулі доби Силами оброни півдня було знищено, зокрема 100 російських загарбників та два човни ДРГ.

Керівниця Об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про поточну обстановку на півдні України, де у російських окупантів ускладнена логістика, а деякі з них сваряться через грошове та матеріальне забезпечення.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо застосування російськими окупантами хімічної зброї у Запорізькій області, Гуменюк зауважила, що постраждалих унаслідок цього немає. Усі такі факти ретельно документуються.

"Сам факт, що ворог здатен на такі кроки, дійсно нам відомий. Оборонці півдня захищені і готові: і морально, і матеріально до того, що ворог може вдаватися до таких атак", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, обстановка на півдні залишається складною, ворог намагається підтягувати сили та резерви в умовах своєї ускладненої та уповільненої логістики.

"Те, що їм не вистачає снарядів, ми бачимо по кількості обстрілів, яка невпинно зменшується", - зазначила речниця.

Вона повідомила, що за дві минулі доби Силами оборони півдня було знищено 100 російських окупантів та два човни диверсійно-розвідувальних груп, на яких вони намагалися маневрувати серед островів Дніпра.

Крім того, знищено було міномет, зенітно-ракетний комплекс, безпілотник та авто/бронетанкову техніку ворога; два польових пункти боєпостачання та великий склад з матеріально-технічними засобами ворога.

"Всі ці речі дуже суттєво впливають і на моральний дух ворогів, оскільки в їхніх вже не струнких рядах і так є розлад. Вони сперечаються дуже потужно, зокрема і щодо матеріального забезпечення особистого. Тому що зіштовхнувшись вже на лінії зіткнення… вони дізналися про те, що їхні підрозділи по-різному забезпечуються. Зокрема, матеріально-технічним способом і грошовим забезпеченням", - розповіла Гуменюк.

Так, додала вона, серед окупантів виникають внутрішні суперечки та непорозуміння. Також на запитання щодо прориву ворожої лінії на окремих ділянках фронту речниця зауважила, що це досить складна робота і прорив – це лише перший етап, а далі потрібно закріплюватися на відповідних ділянках та забезпечувати безпеку для підрозділів, які цей прорив здійснили.

"Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені… Просування іде, просто повідомляємо про нього дозовано для того, щоб зберегти життя наших захисників", - зазначила Гуменюк.

Вона також розповіла, що у російських окупантів в Чорному морі "невеличка паніка" після "певних подій".

"Вони максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них – це маневри", - зауважила речниця і додала, що наразі у Чорному морі перебуває 10 кораблів.

Водночас ракетоносії заведені у пункти базування.

"Пам’ятаємо про те, що у ворога є, на жаль, практика застосування ракетоносіїв просто з бухт… Ракетоносії у ворога все ще є, ракети у них теж поки що є і вони продовжують їх виробляти. Це треба усвідомлювати як факт. І вони можуть бути застосовані. Тобто дві-три години і повернуті на бойові рубежі для пусків тих самих ракет", - наголосила Гуменюк.

Так, додала вона, наразі ситуація стабільна, але "напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо – для того, щоб не втрачали пильності".

Крім того, на запитання щодо того, які зараз у окупантів є шляхи логістичного забезпечення, зокрема у зв’язку з пошкодженням мостів, Гуменюк зазначила, що у них залишається альтернативний шлях суходолом – через Армянськ.

Війна в Україні - новини з фронту

25 червня стало відомо, що на Донецькому напрямку російські окупанти використали хімічні боєприпаси проти захисників України. Зокрема, було зафіксовано факт скидання ворогом на одну з українських позицій забороненого хімічного боєприпасу - аерозольного, задушливої дії. Водночас тоді вітер дув у бік противника.

7 серпня командувач Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські загарбники застосували хімічні боєприпаси при обстрілі у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Він зауважив, що ворог 6 серпня здійснив два артилерійських обстріли з реактивних систем залпового вогню боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Унаслідок цього обстрілу постраждалих немає.

Крім того, президент Володимир Зеленський пригрозив Росії, що вона залишиться без кораблів до кінця війни.

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