Військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.
"У нас точно немає остаточних даних, що саме містер Путін планував робити з військами на кордоні з Україною. Ми не маємо точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ на Україну. Я не знаю, що на умі у Путіна", - сказав Кірбі.
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Кірбі додав, що розвідка США помітила, як Росія протягом 5 і 6 лютого продовжувала збільшувати війська навколо України, особливо на полігонах. Війська готують до тривалого перебування в польових умовах.
Кірбі зазначив, що США уважно стежать за переміщенням російських військ у Білорусі, Криму та в західних регіонах РФ.
Імовірність вторгнення РФ в Україну
З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.
Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. У свою чергу, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.
Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.
Раніше уряд США попередив, що Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.