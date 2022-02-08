США уважно стежать за переміщенням російських військ у Білорусі, Криму та в західних регіонах РФ.

Військове командування США не має даних про точну дату можливого військового вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

"У нас точно немає остаточних даних, що саме містер Путін планував робити з військами на кордоні з Україною. Ми не маємо точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ на Україну. Я не знаю, що на умі у Путіна", - сказав Кірбі.

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Кірбі додав, що розвідка США помітила, як Росія протягом 5 і 6 лютого продовжувала збільшувати війська навколо України, особливо на полігонах. Війська готують до тривалого перебування в польових умовах.

Кірбі зазначив, що США уважно стежать за переміщенням російських військ у Білорусі, Криму та в західних регіонах РФ.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. У свою чергу, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела в розвідці США повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну.

Раніше уряд США попередив, що Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.

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