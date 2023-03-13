У Брянській області РФ та на східному напрямку спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.

У Повітряних силах Збройних сил України розповіли про причини сьогоднішніх повітряних тривог.

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ в Telegram-каналі, близько 13:30 через активність стратегічної і тактичної авіації ворога у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, було зафіксовано зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області.

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Також спостерігався переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал") у Курську область.

Крім того, дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку, а у Брянській області РФ та на східному напрямку спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.

Небезпека ракетної атаки РФ - деталі

Сьогодні зранку російські окупанти вивели у Чорне море два ракетоносії та підводний човен. Станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп - до 20 ракет.

Також зазначається, що спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Російські війська в ніч проти 9 березня здійснили масований ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури, випустивши 81 ракету різного базування. З 48 випущених росіянами крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" сили протиповітряної оборони України знищили 34.

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