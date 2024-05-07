Після роботи сил протиповітряної оборони бойові частини ворожих ракет не завжди вибухають у небі.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш прокоментував виявлення у Києві цілісної бойової частини російської ракети Х-69, яка не вибухнула. Про це речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону.

Зокрема, у нього запитали про нещодавнє знешкодження бойової частини ракети Х-69, яку виявили у лісовому масиві у Києві.

"Як ми бачимо, ворог останнім часом інтенсифікував застосування своїх керованих авіаційних ракет типу Х-59 та Х-69. Як наслідок нашої роботи ППО, ми можемо бачити ось такі результати, коли бойова частина залишається у цілісності. Однак, подекуди, падіння бойової частини спричиняє досить серйозні руйнівні наслідки, тому ми і просимо людей, аби вони спускалися в укриття, щоби не наражати свої життя та здоров'я на небезпеку", - сказав Євлаш.

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За його словами, влучання силами ППО в такі засоби повітряного нападу як Х-69 не завжди означають знищення таких ракет у повітрі на 100%.

Окремо речник розповів, що цієї ночі ворог не застосовував ракетних ударів і не використовував ударні безпілотники типу Shahed.

"Однак, постійно ми спостерігаємо поблизу кордону з Україною активність ворожої тактичної авіації, зокрема Су-34 і Су-35. Також час від часу ми спостерігаємо активність їх розвідувальних літаків, зокрема, Су-24МР. Ті намагаються виявити наші позиції поблизу лінії зіткнення", - зазначив Євлаш.

За його словами, противник постійно продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби, зокрема, здебільшого по прифронтовим територіям, які також знаходяться вздовж лінії кордону з територією Російської Федерації, та б'є на лінії зіткнення на Луганщині та Донеччині. Там ворог також застосовує КАБи для того, аби вражати позиції Сил оборони України.

Х-69 у Києві - деталі

У Голосіївському районі Києва знешкоджено бойову частину новітньої російської ракети Х-69. Фахівці дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортували на підривний майданчик.

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