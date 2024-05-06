Фахівці дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортували на підривний майданчик.

У Голосіївському районі Києва знешкоджено бойову частину новітньої російської ракети Х-69. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

В повідомленні зазначається, що у Голосіївському районі на території лісового масиву киянин помітив підозрілий предмет, котрий стирчав із землі і був схожий на частину ракети.

"Прибувши на вказану адресу, наші сапери вилучили бойову частину ракети Х-69", - повідомляє ДСНС.

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В повідомленні сказано, що оскільки це новітня зброя, то фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик.

Як видно на фото, на місці падіння ракети утворилася велика яма.

В ДСНС закликають під час прогулянок у лісовому масиві, парку бути максимально уважними та обережними, дивитися під ноги і в жодному разі не чіпати підозрілі предмети, а телефонувати у відповідні служби.

Російські ракети Х-69 - новини

Х-69 - дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації (Су-34 і Су-35). Дальність запуску ракети становить близько 400 кілометрів.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що результативний удар по Трипільській ТЕС цією ракетою свідчить про те, що вона може проходити крізь наше виснажене ППО, і що ракети можуть запускатися з бортів тактичної авіації, через що нівелюється типова ознака масштабних атак. Су-34 і Су-35 - наймасовіші літаки в РФ, і визначати заздалегідь - несуть вони чи не несуть ці ракети – неможливо.

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