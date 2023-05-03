Українська ППО знищила 21 дрон з 26.

Під час сьогоднішньої нічної атаки дронів-камікадзе по території України російські окупанти запускали БПЛА з Азовського моря та з аеродрому в Брянській області.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону заявив, що противник часто завдає ударів саме з цього напрямку.

"Знищено 21 ударний дрон з 26. Атакували, звісно з двох напрямків ще до опівночі. Традиційно атакують з аеродрому Сеща Брянської області, це з півночі нашої країни, а також зі східного узбережжя Азовського моря. Саме звідти противник також часто завдає ударів", - розповів Ігнат.

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Нічна атака дронів

У ніч на 3 травня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через атаку дронів. У Київській ОВА повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не ігнорувати оповіщення про небезпеку, а спікер Одеської ОВА Сергій Братчук написав, що в Київській області працює ППО, в Одеській - "всі 4.5.0".

Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки дронами росіяни вдарили по нафтобазі у Кропивницькому трьома безпілотниками.

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