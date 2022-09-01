Аварія може призвести до катастрофічних та довгострокових наслідків для мільйонів людей та довкілля.

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні закликав припинити бойові дії біля окупованої російськими військовими Запорізької атомної електростанції, попередивши, що у разі аварії організація не зможе здійснити там гуманітарну місію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"У разі ядерного витоку буде важко, якщо не неможливо, надати гуманітарну допомогу... І саме тому бойові дії мають припинитися", - сказав Мардіні.

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За його словами, у разі виникнення аварії на ЗАЕС, мало хто зможе зменшити жахливі наслідки цього. Аварія може призвести до катастрофічних та довгострокових наслідків для мільйонів людей та довкілля.

"Сценарій може бути масштабним інцидентом, і мало хто може зробити, щоб пом'якшити жахливі наслідки цього", - сказав він.

При цьому Мардіні додав, що МКЧХ не роздавав йодні пігулки людям, які перебувають поблизу ЗАЕС, щоб не сіяти паніку.

Нагадаємо, російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Візит на ЗАЕС має відбутися 1 вересня. У Запорізькій ОВА повідомили, шо окупанти ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

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