На заводі в Стерлітамаку вибухнув трубопровід.

У Республіці Башкортостан (суб'єкт Російської Федерації) на нафтохімічному підприємстві стався вибух, за попередніми даними, постраждали троє людей.

Як повідомляє "База", вибух стався на нафтохімічному заводі в Башкирії сьогодні.

"Вранці 19 серпня на підприємстві в Стерлітамаку проходило продування трубопроводу. Об 11:20 стався вибух", - ідеться в публікації.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, один із яких - співробітник заводу. Особу другого встановлюють. Трохи пізніше надійшла інформація про те, що кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб.

"Астра" уточнює, що серед потерпілих - два газорятувальники підприємства та один очевидець. Усіх трьох госпіталізовано.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вибух стався на вулиці Уфімський тракт - за попередньою інформацією, на повітряній лінії газопроводу сталася розгерметизація з подальшим горінням скрапленого газу.

"Очевидці повідомляють, що пожежі передував вибух, потім повалив густий чорний дим. За даними МНС, причина пожежі - розгерметизація на повітряній лінії газопроводу СНХЗ. Вогонь гасять два десятки пожежників і шість одиниць спеціальної техніки", - пише один із місцевих ТГ-каналів.

Пожежа на оборонному заводі в РФ - подробиці

Нагадаємо, у липні В Єкатеринбурзі горів російський оборонний завод "НВО автоматики ім. Н.А. Семіхатова". За даними МНС РФ, спалахнув дах цеху з хімічною продукцією. Площа пожежі - 800 квадратних метрів. Про постраждалих інформація нібито не надходила.

"НВО автоматики ім. Н.А. Семіхатова" - одне з найбільших підприємств РФ у сфері розроблення та виготовлення систем управління та радіоелектронної апаратури для космічної техніки. За даними військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, цей завод спеціалізується на розробці та виробництві систем управління і засобів автоматизації, і основною його продукцією є системи управління міжконтинентальними балістичними ракетами морського, а також шахтного базування.

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