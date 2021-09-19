У країні-агресорі зазначили, що голосування на окупованому Донбасі стало наймасштабнішим за кордоном.

Понад 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей з російськими паспортами проголосували дистанційно на виборах до Державної Думи Росії.

Про це повідомив голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирило Вишинський, пише ТАСС.

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За його словами, це приблизна цифра, оскільки якась частина людей, що живуть в "ДНР" і "ЛНР" і отримали паспорти РФ, "раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів".

У країні-агресорі зазначили, що голосування на окупованому Донбасі стало наймасштабнішим за кордоном.

"Там величезна кількість людей - понад 650 тис. вже є громадянами РФ, отримали паспорти", - сказав Вишинський.

Вишинський також розповів, що потік охочих проголосувати з Донбасу "величезний" і було здійснено 1,4 тисячі транспортних рейсів за три дні виборів.

Вибори до Держдуми РФ для жителів ОРДЛО

Раніше ЦВК РФ схвалила залучення жителів ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, які відбудуться 17-19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення і висловило рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації жителів на порталі "держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвезення виборців на дільниці в Ростовській області.

8 вересня Верховна Рада закликала світову спільноту застерегти РФ від проведення виборів у Криму та на Донбасі.

Російські паспорти почали роздавати жителям ОРДЛО навесні 2019 року після відповідного указу Путіна. Світ не визнає їхньої легітимності.

За оцінками РНБО України на 2021 рік, на окупованому Донбасі, за різними даними, паспорти РФ отримали від 630 до 740 тис. осіб. "Людина не має можливостей для існування в деяких випадках, якщо у неї немає цього паперу (паспорта РФ - УНІАН)", - сказав секретар РНБО Олексій Данилов.

Автор: Олександр Топчій