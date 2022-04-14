Причина полягає у небажанні населення йти воювати.

Росія не може назбирати солдатів у Північно-Кавказькому регіоні для участі у війні проти України. Основною причиною є небажання населення зазначеного регіону брати участь у бойових діях.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18.00.

У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася з комплектуванням особовим складом бойових підрозділів, командування збройних сил РФ планує почати нову мобілізацію на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу.

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ втягує у війну з Україною жителів ОРДЛО, які не підлягають призову. В першу чергу, це стосується співробітників "стратегічних підприємств", яким до цього часу гарантували "бронь".

На захопленій частині Донбасу працюють кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт у пошуках чоловіків призовного віку.

Росіяни не хочуть йти до війська

Росіяни всіма способами уникають мобілізації для участі у війні проти України. Вони пишуть рапорти, калічать себе і ховаються. А один з досвідчених підрозділів спецназівців армії РФ у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

За даними Генштабу, понад 80% солдатів з окремих підрозділів армії РФ відмовляються продовжувати воювати. А командири забороняють звільняти російських солдатів, якщо у них закінчився контракт.

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