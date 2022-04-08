Командири забороняють звільняти військовослужбовців, у яких закінчився контракт.

Більше 80% солдатів з окремих підрозділів армії РФ, які брали участь у війні, не хочуть повертатися до бойових дій. А командири забороняють звільняти російських солдатів, якщо у них закінчився контракт.

Цими та іншими даними поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у свіжому зведенні на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Окупантам забороняють залишати лави війська, поки триває так звана "спеціальна військова операція". Конкретних термінів їм не називають.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права по відношенню до цивільних. Солдати РФ грабують будинки, забирають транспортні засоби і незаконно затримують мирних українців.

Росіяни також продовжують знищувати цивільну інфраструктуру в нашій країні. Вони наносять ракетні та артилерійські удари по залізничних вузлах і шляхах сполучення, станціях, житлових кварталах і місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.

Війна з Росією: ситуація на різних напрямках

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує нарощувати угруповання військ.

Окупанти не залишають спроб наступальних дій у напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. Успіху не мають.

На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Намагався здійснювати вогневий вплив з метою нанесення ураження підрозділам Збройних сил України у вказаному районі. Мети не досяг.

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, в тому числі і реактивних систем залпового вогню і мінометів великого калібру.

Окупанти повністю вивели підрозділи своїх військ з території Сумської області в Російську Федерацію.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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