Росіяни почали використовувати авіаційні ракети — зокрема радянські, які лежать на складах.

Росіяни використали практично всі ракети морського базування, у них ще є певна кількість цих ракет, але їх треба вже підтягувати та виробляти нові.

Про це НВ розповів директор New Geopolitics Research Network, військовий експерт Михайло Самусь.

"Те ж стосується Іскандерів, я думаю, що Іскандерів, можливо, у них трошки більше, ніж Калібрів, але у будь-якому разі вони теж уже більшу частину використали. Зараз вони почали використовувати, по-перше, авіаційні ракети — зокрема радянські, які лежать на складах. І почали вже використовувати Точку У, яку вони зняли з озброєння десь у 2015−2017 роках. Це означає, що у них дійсно проблеми з Іскандерами. Не проблеми, а вони закінчуються", - зауважив він.

Самусь додав, що ракет Точка У у росіян може бути ще кілька сотень. Хоча Точка У має обмежений радіус дії, приблизно 120 кілометрів.

"Тому це не так ефективно, звісно, як Іскандер, який має 500 кілометрів. Іскандер можна використовувати з території Росії, Білорусі або окупованого Криму і наносити удари по всій Україні. А з Точкою У так не буде, її треба затягувати на територію України. А це вже небезпека, що українська армія їх знищить", - заявив Самусь.

Раніше стало відомо, що у Білорусі стягують ракетні комплекси "Іскандер-М" до кордону з Україною.

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