Щоб змусити військових йти на фронт, російські командири вдаються до брехні: нібито солдати будуть оборонятися, а не наступати.

Російські загарбники масово відмовляються йти в наступ у напрямку легендарної Чорнобаївки поблизу Херсона і шукають "дурнів", які готові стати "гарматним м'ясом".

Про це свідчать розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ. На записі – розмова командира батальйону з РФ з командиром роти, яка прибула з поповненням з ОРДЛО.

Окупант з боку російських терористів ДНР скаржиться, що "сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо!". Вони тут стояли, їх послали туди (прим: на Чернобаевку). Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, долб**би, бл**ь?" Куди ви сунете?!", – каже він.

Російський командир розповів, що після втечі росіян тільки 5 з 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, командир бреше їм, що нібито ці солдати "будуть оборонятися, а не наступати".

"Але і це не подіяло... що ж, складно мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять", – зазначили в СБУ.

Відомо, що ворог використовує військовий аеродром в Чорнобаївці як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Напередодні ЗСУ в 17-й раз успішно вдарили по окупантах у Чорнобаївці.

Водночас, розвідка доповідає, що буряти з чеченцями влаштували перестрілку поблизу Чорнобаївки – не змогли поділити награбоване. Пізніше Арестович розповів, хто переміг у битві.

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