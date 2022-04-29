У перестрілці брали участь близько 100 осіб.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів про підсумки перестрілки між бурятами і чеченцями в Херсонській області.

Про це йшлося в ефірі "Фейгін Live".

"Буряти з "кадирівцями" в Чорнобаївці пострілялися. З питання як будемо ділити награбоване і з питання, хто піде в першу лінію чергувати. Буряти перемогли, кажуть. Я завжди в них вірив. ... А "кадирівці" - тікток-війська, якщо їх не знімають, вони б'ються дуже погано", - сказав він.

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що в окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулася перестрілка між військовими РФ чеченської і бурятської національності.

"У нічному інциденті відзначилися по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих поки не відома", - йдеться в повідомленні.

Раніше в місті Нова Каховка на Херсонщині сталася перестрілка між бойовиками з ОРДЛО і російськими військовими.

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