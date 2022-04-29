Водночас, ще одна причина перестрілки – небажання перших вести наступальні бойові дії.

На окупованій частині Херсонської області сталася перестрілка між представниками різних етнічних груп російських окупантів – чеченцями і бурятами.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України у соціальній мережі Facebook.

"В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та у "нерівноправності" умов з чеченцями. "Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", – наголошується у повідомленні.

Водночас, ще одна причина перестрілки – нерівномірність розподілу награбованого, бо основний "зиск" від мародерства отримують ті ж чеченці.

Також розвідка повідомляє, що з причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів збройних сил РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Зокрема, росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.

"З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби", – повідомляє розвідка.

"Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись", – сказано у повідомленні.

Міста і села Херсонщини живуть під контролем російських загарбників ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі та влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

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