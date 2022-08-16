Чубаров додав, що влучили у схрон із боєприпасами, "звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

Російська військова частина горить у вівторок вранці у селищі Qalay (Азовське) Джанкойського району у тимчасово окупованому Криму.

Пр це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Фейсбук.

"Повідомляють із тимчасово окупованого Криму: вдале влучення по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом години", - написав Чубаров.

Він додав, що влучили у схрон із боєприпасами, "звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

"Гауляйтер окупованого Криму Аксёнов терміново вирушив до села Майське Джанкойського району. Село Майське знаходиться на відстані 1 кілометр від селища Qalay/Азовське", - додав він.

Раніше стало відомо, що вранці 16 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи. В одному з районі півострова видно густий чорний дим. За свідченнями очевидців, вибухи пролунали на електричній підстанції у Джанкойському районі. Над об'єктом здійнявся стовп густого чорного диму.

Водночас нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що вибухи сталися у селищі Азовське Джанкойського району. За його даними, палає склад боєприпасів російських окупантів.

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