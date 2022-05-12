У США сумніваються, що Одеський порт зможе відновити роботу з відвантаження зерна в найближчі кілька місяців.

Організація Об'єднаних Націй і Червоний Хрест зможуть краще допомогти Україні в деблокаді морських портів.

Про це заявляє низка конгресменів у США, повідомляє Politiko.

"Це має статися", - зазначив член Палати представників Джейсон Кроу (демократ від штату Колорадо), один з депутатів, який зустрічався з Зеленським у Києві, про відновлення портових операцій і маршрут із зони нинішньої війни в Чорному морі для суден, що перевозять зерно.

Кроу підкреслив, що українцям потрібно більше зброї і дизельного палива для захисту і експлуатації порту. Україні також потрібна допомога у знешкодженні морських мін, які вони поставили, щоб захистити місто від наступу росіян, але необхідних для цієї роботи кораблів зараз немає. Тому США або іншій країні необхідно направити такий військовий корабель через Чорне море в Одесу, що Росія, на думку Кроу, розцінила б як акт ескалації.

Кроу відхилив заклики до НАТО забезпечити гуманітарний коридор для суден із зерном, щоб вони могли переміщатися через російську блокаду. Це, на його думку, небезпечний варіант, враховуючи присутність російських військ в довколишньому Криму, а тому може спровокувати пряму військову конфронтацію. Кроу сказав, що організація Об'єднаних націй і Червоний Хрест будуть в кращому становищі для створення такого коридору без військового примусу.

Ще один сенатор США Жанна Шахін, член Комітету у справах збройних сил, визнала, що "НАТО не бажає" забезпечувати морські гуманітарні коридори для забезпечення безпечного проходу суден, що перевозять зерно з України.

"Я думаю, що більша ймовірність того, що ООН захоче це зробити і що вони будуть кращими посередниками, ніж НАТО", — додала вона.

Деякі демократи також сумніваються, що Одеський порт зможе відновити роботу з відвантаження зерна в найближчі кілька місяців.

"Ці порти не будуть відкриті, якщо Росія продовжить те, що вона робить", — сказав сенатор Джон Тестер (штат Монтана). "Я просто не розумію, як. Це проблема".

"Зараз 12 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції останнього врожаю може зіпсуватися восени, якщо їх не відвантажити", — сказав Кроу, зазначивши, що це не включає майбутній урожай ярої пшениці.

Дивно, але цей урожай, як очікується, стане для України потенційним рекордним урожаєм, попри запеклі бої в деяких частинах країни і триваючі напади Росії на зерносховища і крадіжку зерна.

Нагадаємо, ООН навчає українських медиків на випадок, якщо РФ застосує хімічну або біологічну зброю.

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