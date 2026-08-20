Дрони уразили один з найбільших НПЗ Росії у Татарстані та ключовий енерговузол у Криму

Дрони також атакували підстанцію Тамань, яка є одним із ключових вузлів енергомосту до Криму.

20 серпня українські безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод – один із найбільших у Росії.

Як пише Astra, на відео потрапила спроба збити один із дронів - біля автомобільної газозаправної станції (АГЗС) "ЕктоГаз". Вибух пролунав поруч з дроном. Але він продовжив політ у бік місцевої промзони.

У промзоні Нижньокамська, в тому числі, знаходяться нафтопереробний комплекс АТ "ТАНЕКО" (Татнафта), НПЗ АТ "ТАІФ-НК", ПАТ "Нижньокамськнафтохім" та інші підприємства.

Відео дня

Як пише Exilenova+, у Нижньокамську повідомляють про загиблих на НПЗ ТАНЕКО. За попередніми даними, загинули 12 людей.

Атаку також підтвердила українська оборонна компанія Fire Point.

"Сили оборони України уразили НПЗ ТАНЕКО у Нижньокамську українськими БпЛА "FP-1", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що ТАНЕКО – один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне та авіаційне паливо, бензин і широкий спектр інших нафтопродуктів.

Під ударом також був Крим та Краснодарський край

20 серпня дрони атакували підстанцію Тамань, яка є одним із ключових вузлів енергомосту до Криму.

За даними Supernova+, під ударом опинився нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" та підстанція Тамань напругою 500 кВ у Краснодарському краї.

Як пише Кримський вітер, після вибухів по всьому Криму зникло світло. Наразі електроенергію почали відновлювати, але не скрізь. Проблеми зі світлом, зокрема, у Сімферополі, Джанкої та Євпаторії.

Також зазначається, що пожежа зафіксована на військовому аеродромі "Приморсько-Охтарськ" у Краснодарському краї Росії. З 2023 року цей аеродром використовується для запуску "шахедів" по Україні.

Атаки по Росії - результати

Після удару в ніч на 16 серпня по підприємству "Комбинат Каменский" у Ростовській області РФ підтверджено знищення двох і пошкодження чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів. Це підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

Також днями Сили оборони України атакували об’єкти в Новоросійську, серед яких були носії "Калібрів" - "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен".

Вас також можуть зацікавити новини: