У Курахівці під завалами опинився чоловік, триває рятувальна операція.

Внаслідок обстрілу Торецька поранення дістала сім'я, у тому числі 6-річна дитина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ввечері з артилерії обстріляли Торецьк — влучили у приватний будинок та поранили цілу сім'ю з трьох людей, у тому числі 6-річну дитину",- повідомив він.

За його словами, окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та в будинок у Курахівці, де під завалами опинився чоловік, триває рятувальна операція.

Кириленко також повідомив, що в Авдіївці вночі були поодинокі "прильоти" у старе місто, а під ранок — у центр та в район Авдіївського коксохімічного заводу.

"За ніч росіяни завдали удару по Новодмитрівці — пошкодили ліцей та 8 приватних будинків, без постраждалих. На ранок обстрілу зазнала Дружківка — зруйновано близько 10 приватних будинків", - зазначив Кириленко.

В Очеретинській громаді під вогнем Піски та Невельське, наслідки обстрілів встановлюються.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість дітей, які постраждали від рук окупантів. Станом на ранок 17 серпня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 712.

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