Вчора внаслідок ворожого обстрілу Торецька поранено 6-річного хлопчика.

В Україні зросла кількість дітей, які отримали поранення внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 1073 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 17 серпня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 712", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 376, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

Так, 16 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Торецьк Донецької області поранено 6-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Нагадаємо, на Донбасі триває масований наступ росіян, військові тричі відбили ворожі штурми.

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