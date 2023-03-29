Бен Уоллес не знає, де може статися український контрнаступ.

Міністр оборони Великобританії повідомив, що за останніми оцінками США, понад 220 тисяч російських військовослужбовців і найманців були вбиті або поранені в Україні.

Бен Уоллес також підтвердив, що перші британські танки прибули в Україну, але сказав, що "належить ще пройти досить значну підготовку", перш ніж українські сили будуть готові використовувати їх в бою, пише Sky News.

Вони повинні діяти разом з німецькими бойовими машинами піхоти Marder у складі бригади або бойової групи, яка збирається, щоб об'єднати різне озброєння і прорвати укріплені позиції РФ.

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"У той же час їх (українському військовому) керівництву необхідно вправлятися і тренуватися в бойових діях на рівні бригади або бойової групи - битися на манер НАТО або на західний лад", - сказав Уоллес.

"Це дуже важливо. Я не можу робити припущення про те, коли, де і як може статися [український] наступ, але я думаю, що не секрет, що Україна прагне почати процес відкидання російських військ", - додав він.

Що стосується перспектив Росії, британський міністр оборони заявив, що війська президента Володимира Путіна "практично не просуваються вперед" і "несуть величезні втрати".

"У російських сил в даний час є деякі дійсно серйозні і глибокі системні проблеми в їх зусиллях. За останніми оцінками США, які я бачив, цифри втрат становлять понад 220 000 чоловік убитими або пораненими", - сказав Уоллес.

Втрати РФ війні проти України-деталі

Втрати РФ у війні станом на середу, 29 березня, перетнули нову "червону лінію". За минулу добу було ліквідовано 610 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати становлять 172 340 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як пишуть аналітики, число російських офіцерів, загиблих на війні проти України, досягло позначки у 2 тисячі чоловік. Через складність у поповненні керівного складу армія РФ відчуває" офіцерський " голод.

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