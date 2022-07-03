Ситуація на фронті залежить від того, чим закінчаться бої за Луганську область.

У повномасштабній війні РФ проти України, яку 24 лютого розв'язала країна-агресор, може наступити "пауза. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав дату ймовірного затишшя та зазначив, що нині ситуація залежить від того, чим закінчаться бої за Луганську область.

Про це він розповів "24 каналу".

За словами Мусієнка, ситуація на фронті зміниться. Але наскільки та як саме вона зміниться, залежить від боїв під Лисичанськом. Окрім цього, ситуація може змінюватися від того, наскільки багато ударів РФ зможе завдати по Слов'янському напрямку. Вже скоро росіянам доведеться робити перегрупування.

Річ у тому, що підрозділи наших захисників відходять до Сіверська. Через це РФ доведеться посилювати угрупування біля Ямполя. Ймовірна "пауза" на фронті залежить не тільки від перегрупування росіян. Ситуацію на фронті можуть також змінити тривалість боїв за Луганщину та знищення складів з ворожими боєприпасами. На тимчасово окупованих територіях все частіше лунають вибухи, які позбавляють рашистів зброї. Знищення складів сильно впливає на логістику росіян. Саме тому на війні можлива "пауза".

"Тому це може статися десь на серпень місяць 2022 року", - розповів Мусієнко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські захисники знищили черговий танк російських окупантів на Донбасі.

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