На відео показується, як горить ворожа техніка.

Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку на Донбасі. Сьогодні, 3 липня, російські окупанти підірвали черговий танк окупантів.

Про вдале влучення в ціль розповів прес-центр Оперативного командування "Північ" в офіційному Telegram-каналі.

До публікації прикріпили ролик з палаючим танком. Техніка знаходилася серед густої рослинності, але українські воїни змогли її виявити і знищити. Як саме наносився удар, невідомо. Найімовірніше, працювала артилерія або протитанкові підрозділи.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 35 970 чоловік особового складу. ЗСУ також перетворили на металобрухт 1584 танки, 801 артилерійську систему, 246 РСЗВ, 217 літаків, 187 гвинтокрилів і тисячі одиниць іншої техніки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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