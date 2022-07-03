Збройні сили України продовжують знищувати ворожу техніку на Донбасі. Сьогодні, 3 липня, російські окупанти підірвали черговий танк окупантів.
Про вдале влучення в ціль розповів прес-центр Оперативного командування "Північ" в офіційному Telegram-каналі.
До публікації прикріпили ролик з палаючим танком. Техніка знаходилася серед густої рослинності, але українські воїни змогли її виявити і знищити. Як саме наносився удар, невідомо. Найімовірніше, працювала артилерія або протитанкові підрозділи.
Нагадаємо, згідно з офіційними даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 35 970 чоловік особового складу. ЗСУ також перетворили на металобрухт 1584 танки, 801 артилерійську систему, 246 РСЗВ, 217 літаків, 187 гвинтокрилів і тисячі одиниць іншої техніки.
Війна Російської Федерації проти України
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