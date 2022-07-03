Лукашенко також звинуватив НАТО у тому, що вони посилюють східний фланг Європи.

Узурпатор Олександр Лукашенко повідомив, що він "давно визначив" роль Білорусі в українсько-російській війні. Він підкреслив, що вже давно РФ й Білорусь створили "єдине угруповання збройних сил".

Диктатор виступив з відповідною заявою на заході приуроченому Дню незалежності Білорусі третього липня.

"Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. Ті, хто нам дорікають, ви що не знали, що у нас найтісніший союз із Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – Союзну державу. Де в союзі два незалежні народи.

І що вони не знали, що у нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" визначена мною давно", - сказав Лукашенко.

"Картопляний фюрер" додав, що "білоруси нікому не дозволять стріляти в спину російській людині". Лукашенко також звинуватив НАТО у тому, що вони посилюють східний фланг Європи, щоб у майбутньому вступити у війну. Диктатор наголосив, що Білорусь "мусить вистояти й перемогти".

2 липня Лукашенко звинуватив ЗСУ у намаганні обстріляти ракетами терени Білорусі.

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