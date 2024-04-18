При ПТСР у людини з'являються нав’язливі думки, спостерігаються різкі зміни настрою.

Дослідники вивчили генетичну інформацію понад мільйона осіб і виявили 43 гени, які можуть провокувати розвиток посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

У період ПТСР у людини з'являються нав’язливі думки, зміни настрою та інші симптоми. Він виникає тільки у 6% людей, які пережили травмуючі події, і фахівці довго не знали, як і чому виникає цей розлад, пише MedicalXpress.

І тепер група фахівців з Массачусетського технологічного інституту та Гарварду проаналізувала геном понад 1,2 млн людей і виявила у геномі 95 ділянок або локусів, пов’язаних з ризиком розвитку ПТСР.. при цьому 80 з них до цього не були ідентифіковані.

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"Це відкриття підтверджує, що спадковість є головню ознакою ПТСР та підтверджує наявність генетичного компонента, який впливає на його складність", – прокоментувала співавтор дослідження Керолайн Нівергельт.

Фахівцям також вдалося з'ясувати, що ПТСР має багато спільної генетики з депресією, а також кілька локусів, специфічних лише для цього розладу.

"Вперше ми наближаємось до генетичної архітектури ПТСР, яка підтверджує попереднє розуміння деяких критичних біологічних факторів, що лежать в основі розладів, пов’язаних із травмою, а також вказує на нові механізми", – пояснив професор психіатрії Гарвардської медичної школи та співавтор дослідження Керрі Ресслер.

Що таке ПТСР

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що таке ПТСР і чи всі ним хворіють. У МОЗ зазначили, що ПТСР – це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. "Не можна отримати ПТСР через те, що вас, наприклад, звільнили з роботи, адже психологічна травма, через яку розвивається ПТСР, завжди пов’язана з надзвичайно загрозливою або катастрофічною ситуацією", - пояснили у МОЗ.

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