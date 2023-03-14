Пропонується звернутися до урядів і парламентів держав світу з тим, аби вони також визнали інститут військового духовенства РПЦ у складі ЗС РФ міжнародною злочинною організацією.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про визнання інституту військового духовенства Російської православної церкви у складі збройних сил Російської Федерації та інших воєнізованих формувань міжнародною злочинною організацією (№9104).

Текст проекту постанови авторства групи депутатів опубліковано на сайті парламенту. Проектом постанови пропонується визнати інститут військового духовенства РПЦ у складі збройних сил РФ та інших воєнізованих формувань міжнародною злочинною організацією.

ВР також звертається до урядів і парламентів держав світу з тим, аби визнати інститут військового духовенства РПЦ у складі ЗС РФ та інших воєнізованих формувань міжнародною злочинною організацією, виходячи із протиправного характеру діяльності його представників на території України.

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Крім того, передбачається рекомендувати Офісу генерального прокурора, Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ України забезпечити фіксацію всіх фактів вчинення злочинів на території України представниками військового духовенства РПЦ у складі армії РФ та забезпечити досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо осіб, підозрюваних у їх вчиненні на території України, з метою його якісного і оперативного здійснення та передачі відповідних матеріалів в установленому законом порядку до суду.

Також передбачається запропонувати Офісу генпрокурора активізувати співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування та притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду військового духовенства РПЦ у складі збройних сил Росії та інших воєнізованих формувань.

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