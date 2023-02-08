Так званий священик закликав окупантів нікого не щадити.

Російські священики демонструють свою невгамовну жагу крові. Один з представників Російської православної церкви закликав солдатів армії РФ вбивати в Україні навіть дітей та жінок.

Український блогер Анатолій Штефан опублікував відео, на якому російський священнослужитель "благословляє" окупантів війну в Україні. При цьому піп закликає не щадити бабусь та дітей.

"Вони (українці - УНІАН) прославляють антихриста, не може бути пощади сатаністам, який би образ вони не приймали - солдата, старенької чи дитини. Всі вони одне ціле - породження пекла. Нехай не здригнеться рука ваша, направляючи кулю або снаряд у ворогів Господніх", - заявив представник РПЦ.

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Крім того, він назвав російських вбивць та мародерів "божественним воїнством".

Позиція РПЦ щодо війни в Україні - що відомо

Глава РПЦ Патріарх Кирил з перших днів повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну підтримав криваву війну. Російські храми стали фактично вербувальними пунктами "гарматного м'яса" для війни. Парафіян агітували вбивати українців.

Крім того, Кирило почав виправдовувати можливе застосування ядерної зброї Росією. Також 5 січня глава РПЦ виступив з цинічною заявою про необхідність встановити тимчасове "перемир'я" на Різдво.

Підлеглі російського патріарха навіть йшли самі воювати в Україну і, звичайно ж, повернулися додому в "пакеті". Так, ЗСУ знищили "бойового попа", який благословляв російських солдатів на вбивство українців. А під Волновахою ліквідували ієромонаха Воніфатія.

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