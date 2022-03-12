Зокрема, Жозеп Боррель зазначив, що з одного боку, ЄС намагається підтримати Україну, з іншого боку - запобігти великій війні.

Європа не втручатиметься у війну РФ проти України військовим шляхом.

Про це в інтерв'ю CNN TÜRK заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він пояснив, що в Європі не хочуть, щоб війна поширювалася, тому військового втручання не буде. При цьому Боррель зазначив, що європейська сторона повинна підтримати Україну і завдати шкоди російській економіці, щоб РФ не могла продовжувати війну.

Боррель зазначив, що в даний час всі намагаються знайти складний баланс для вирішення ситуації, що склалася. При цьому він зазначив, що у ЄС є побоювання, що президент РФ Володимир Путін може розширити військові дії на інші країни.

"З одного боку, ми намагаємося підтримати Україну, з іншого боку, ми намагаємося запобігти великій війні. Ніхто не повинен виправдовуватися перед Путіним. Тому що він може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або проти іншої. Є серйозні побоювання. Путін буде продовжувати атакувати, і нам потрібно обмежити атаки. Ми повинні ізолювати Росію від міжнародного співтовариства, ми повинні підтримувати Україну", - сказав Боррель.

Щодо заявки України на вступ до ЄС, Боррель розповів, що Україна запросила членство, і ЄС негайно відповів позитивно. "Україна належить до європейської сім'ї. Це очевидний факт, географічно і історично. Є деякі процедури. Ми теж почали цей процес", - уточнив він.

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