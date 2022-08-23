Він стане трофеєм українських військових, адже майже не ушкоджений.

У Запорізькій області українські військові збили черговий ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

Військові опублікували фото збитого безпілотника та зазначили, що він стане трофеєм українських військових, адже майже не ушкоджений, крім пропелера.

"Чим збили чи як посадили - таємниця. Секретна зброя - потужний погляд козака-характерника... Попрацює тепер на нас", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 23 серпня українська армія збила вже 817 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, знищено 234 російських літаки та 198 гелікоптерів.

Раніше відомий ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є повідомив, що Росія замовила в Ірану близько 1000 ударно-розвідувальних безпілотників. За його словами, такі БПЛА як "Shahid 129" можуть літати понад добу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли вони можуть прибути на фронт. Він має інформацію про те, що іранські інструктори вже почали навчати російських операторів користуватися безпілотниками "Shahed 129".