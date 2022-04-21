Брат Віталія Кличка зазначив, що Маріуполь – це символ самовідданої боротьби та незламності українського народу.

Потрібно посилити тиск на РФ і режим Путіна, щоб врятувати заблокованих у Маріуполі мирних мешканців та українських захисників.

Про це заявив у зверненні до світового співтовариства Володимир Кличко.

"Все трагічніша й болючіша ситуація в Маріуполі. Орки всіма засобами штурмують і знищують "Азовсталь", де вже майже 2 місяці мужньо тримають оборону наші воїни. Але там сьогодні багато і цивільних маріупольців – дітей, жінок, які через постійні обстріли не можуть вийти, щоб покинути територію знищеного міста. Наші герої-бійці вкотре звертаються до цивілізованого світу докласти всіх зусиль, щоб були дотримані гарантії безпечного виходу цивільних із території "Азовсталі" та військового гарнізону, щоб евакуювати поранених та тіла загиблих українських захисників. Здаватися в полон українські воїни не збираються!" – підкреслив Володимир Кличко в дописі до свого відеозвернення.

Брат Віталія Кличка зазначив, що Маріуполь – це символ самовідданої боротьби та незламності українського народу.

"Маріуполь – це рана на серці України та всього цивілізованого світу. Коли люди, яких буквально тримають у заручниках, помирають від голоду у підвалах, гинуть під обстрілами. Коли жителів вивозять до фільтраційних таборів на територію агресора. І це відбувається у 21 столітті в центрі Європи! Українські воїни, ціною неймовірних зусиль, поранені та змучені, втрачаючи своїх побратимів, тримають оборону. Не даючи ворогові повністю захопити місто. Сьогодні світ має розуміти, що Маріуполь – це злочин Росії ще масштабніший, ніж Буча, Ірпінь, Гостомель та Бородянка. І зараз орки намагаються приховати в Маріуполі всю дикість і звірства, які вони там накоїли. Негайно на Путіна та його режим має бути вчинений особливо жорсткий тиск із боку заходу. Реальну ситуацію у Маріуполі мають побачити міжнародні організації та іноземні ЗМІ! Терміново необхідний гуманітарний коридор для рятування людей та життєзабезпечення маріупольців. А українській армії потрібна масова допомога озброєнням! Маріуполь треба врятувати! Він має вистояти! Бо він – символ нашої сили духу та незламності! Слава Україні! Слава її героям!" – наголосив Володимир Кличко.