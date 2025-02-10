Росіянам не вистачає засобів ППО, щоб прикрити свої об'єкти.

Останнім часом Україна уразила понад 20 з 30 найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) на території Росії. Про це в етері "24 Каналу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Деякі взагалі вивели з ладу і вони припинили своє функціонування. Деякі працюють далеко не на повну потужність. Деякі якщо і працюють, то лише на залишкових ресурсах. Оскільки технології, які використовувалися для обробки нафти й газу завозилися з європейських країн", - розповів Тимочко.

Він додав, що Україні вдалося вибудувати системність таких ударів. І, що найважливіше, навідміну від РФ ці удари завдаються виключно по військових об'єктах Росії.

Відео дня

"Це свідчить про те, що нам вдалося вибудувати технології, які дають можливість застосовувати масові удари безпілотниками по конкретних об'єктах. І ці відео ураження ворожих об'єктів знімають розвідники. Адже там немає коментарів, це відбувається з відстані. Тому ми можемо говорити, що в Росії ми вибудували агентурну мережу. Вона знає, коли буде удар, координує цю роботу з нашими військами чи структурами, які відповідальні за удари", - додав Тимочко.

Військовий додав, що наразі росіянам не вистачає систем ППО для того, щоб ефективно прикрити свої об'єкти. То ж вони намагаються "закрити ці дірки", обтягуючи їх сітками чи залучаючи працівників для захисту цих об'єктів. Він пояснив:

"Це все мало допомагає. Якщо ми говоримо про професійних військових на засобах ППО - їх банально не вистачає. Адже ми достатньо багато попередньо знищили таких військових та обладнання. Другий момент, що Путін дуже багато систем ППО зосередив не стільки важливих для російської економіки об'єктів, як біля об'єктів, які для нього є важливими - Москва, бункери, політичні еліти тощо".

Удари по РФ: важливі новини

З початку 2025 року Сили оборони України наростили кількість ударів по нафтогазовій промисловості РФ. Наприклад, на початку лютого українські захисники вдарили по одному з найбільших НПЗ РФ в Астрахані. Зазначалося, що внаслідок атаки РФ зупинила роботу на цьому заводі.

За словами військового експерта Михайла Жирохова, подібні удари, як і санкції, мають накопичувальний ефект. Водночас він зазначив, що Росія у відповідь також почала вражати українського нафтову промисловість.

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