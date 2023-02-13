Залишається загроза обстрілів і правобережжя Херсонщини, тому що на лівому березі ворог ще має сили й потужності.

Українські війська потужно відповіли окупантам за регулярні обстріли правобережжя Херсонщини. Про результати ударів ЗСУ в ефірі телемарафону доповіла представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"За минулу добу силами оборони було знищено три установки "Град", якими ворог обстрілював напередодні Херсон, було знищено до чотирьох одиниць важкої артилерії", - поділилась Гуменюк.

Також авіація знищила склад боєприпасів російських військ на лівобережжі.

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"Була дуже потужна детонація, це призвело до втрат ворога - до 15 осіб особового складу і чотирьох одиниць важкої техніки і 10 одиниць автомобілів… Тобто все те, що ворог накопичує і намагається роззосередити, щоб проводити удари на правому берегу, наша артилерія і авіація намагається знищити", - додала Гуменюк.

Залишається загроза обстрілів і правобережжя Херсонщини, тому що на лівому березі ворог ще має сили й потужності.

Обстріли Херсонської області – що відомо

Після звільнення правобережжя Херсонщини від окупантів у листопаді 2022 року російські загарбники почали регулярно бити по обласному центру й прилеглих районах з артилерії.

При цьому терористи ціляться по цивільній та критичній інфраструктурі, щодня забираючи життя мирного населення. Росія не шкодує заради цього своїх боєприпасів, яких у ворога, за підрахунками аналітиків, залишилося не так уже й багато.

Натомість з лівого берега окупанти хочуть зробити "мертву зону". Як зазначив депутат Херсонської облради Юрій Соболевський, РФ депортує місцеве населення через страх, що ті доповідатимуть ЗСУ про їхні позиції.

Нині на тимчасово окупованій частині Херсонщини залишається до 30% цивільного населення. Водночас у Херсоні через обстріли росіян станом на січень було не більш як 20% мешканців.

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