Українські військові ліквідували 25 російських окупантів, а ще 63 - поранили.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що за добу на Лиманському та Куп’янському напрямку українські військові ліквідували 25 російських окупантів, а ще 63 - поранили.

Як повідомив Череватий в ефірі інформаційного телемарафону, протягом доби на цих напрямках відбулося 13 бойових зіткнень з ворогом.

"За добу там 13 боєзіткнень було. Загалом на цьому відтинку фронту - лимано-куп’янському… вони (російські формування - УНІАН) зазнали втрат і відійшли. 25 окупантів було знищено, 63 - зазнали поранень", - зазначив він.

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Також українські військові знищили дві бойові машини піхоти, два мінометних комплекси, дрон-камікадзе "Ланцет" і три автомобілі росіян.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують здійснювати спроби повного захоплення Луганської та Донецької областей. Зокрема, на цих ділянках фронту протягом минулої доби українські військові відбили 27 ворожих атак.

Станом на ранок 30 травня загальні бойові втрати росіян у повномасштабній війні в Україні становлять близько 207 тис. 440 осіб, з яких 410 ліквідовано минулої доби.

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