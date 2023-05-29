Ворог 491 раз намагався вразити позиції українських захисників.

На Куп’янському та Лиманському напрямках впродовж доби відбулося два боєзіткнення. Збройним силам України вдалося знищити два польових склади з боєприпасами ворога. Наразі від Куп'янська та Лиману до позицій противника від 15 до 30 км.

"491 раз ворог намагався вразити всіма калібрами та системами позиції наших військ. Також противник здійснив 15 авіанальотів", - повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словам, що впродовж доби українські захисники знищили 27 окупантів та ще 55 - зазнали поранень.

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"Знищено два бронеавтомобілі росіян, гармату, п’ять автомобілів, два польових склади з боєприпасами", - додав Череватий.

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Станом на ранок 29 травня 2023 року ЗСУ ліквідували 207 030 російських окупантів. Крім того, противник втратив 3801 танк, 3435 артилерійських систем, 10 з яких – протягом минулої доби.

Упродовж доби українські артилеристи й ракетники уразили три засоби протиповітряної оборони російських загарбників, ворожий склад боєприпасів, а також три райони зосередження озброєння та військової техніки супротивника.

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