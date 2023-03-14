Військові проводять цілодобове бойове чергування, а також знищують "Шахеди" у разі російських атак.

Мобільні вогневі групи ППО на охороні неба Київщини ведуть цілодобове бойове чергування та знищення "Шахедів".

Як повідомили у Сухопутних військах, екіпаж такої групи складається з кількох осіб, зазвичай, – з водія, кулеметника або оператора ПЗРК. Вони мають постійно перебувати у бойовій готовності: дістатись визначеної позиції та братися до виконання бойового завдання.

"Кулеметник "Джокер" здатен працювати зі своїм ДШК і вдень, і вночі. Кулемет калібру 12.7 мм з ефективною дальністю ураження повітряних цілей до 2.4 км – слугує зброєю для знищення Шахедів, якими росіяни щотижня атакують столицю. Цей екіпаж має не тільки необхідні можливості, але й досвід "приземлення" таких дронів", - сказано у повідомленні.

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Окрім постійної готовності до застосування зенітного озброєння, мобільна вогнева група здатна безперервно надавати інформацію про повітряну обстановку на підступах до столиці.

Таким чином, окремі екіпажі працюють не лише виконують власні бойові задачі, а й підсилюють загальну спроможність сил ППО вчасно визначати та знищувати ворожі цілі.

Атаки "Шахедами" на Україну - деталі

Російські окупанти регулярно атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед" іранського виробництва.

У ніч на 1 березня російський агресор зробив нову спробу атакувати тилову інфраструктуру України дронами-камікадзе іранського виробництва. Зазначається, що всього було випущено чотири апарати – всі вони були збиті бійцями української протиповітряної оборони.

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